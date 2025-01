El giro inesperado con el futuro de Rodrigo Auzmendi: renueva con el Motagua y se queda

¡Giro inesperado! El Fútbol Club Motagua anunció en sus redes sociales la renovación del delantero argentino Rodrigo Auzmendi luego de que el futbolista se despidiera del club en sus redes sociales.

Cabe mencionar que Motagua también logró la renovación de Román Rubilio Castillo, máximo goleador de las Águilas Azules, quien firmó por un año luego de los rumores que podría llegar a Marathón.

El hermano de Agustín Auzmendi sorprendió a todos cuando anunció el pasado domingo que se iba del Ciclón Azul tras no llegar a un acuerdo de renovación con el actual campeón del fútbol hondureño.

“Motagüense, llegó el momento de decir adiós. Agradezco de corazón haber pasado un año hermoso con momentos increíbles con todos ustedes, donde las cosas fueron de menos a más y sentir el cariño que me han brindado siempre, a todos mis compañeros agradecerles por hacerme sentir como en casa y hacer todo más fácil. A veces no siempre es todo como queremos, seguramente se van a hablar muchas cosas, me voy tranquilo de haber dejado siempre todo adentro de la cancha”, se despidió el chico argentino mediante su cuenta oficial de Instagram.