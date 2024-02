Miguel Falero habla del tiempo de baja de Buba López tras lesión

El cuadro “Aurinegro” mereció mayor suerte en el clásico, pero no pudo brillar en la última parte del área del Olimpia para liquidar el partido a su favor.

Real España está viviendo un gran momento en el torneo Clausura 2024 que, más allá de no aparecer en el primer lugar, es un club de mucho compromiso y garra dentro del terreno de las acciones.

¿Cuál es el análisis tras el empate ante Olimpia?

Venimos recomponiendo de un clásico donde se enfrentaban dos equipos parejos que no se querían dar ventaja. Tan parejos que llevábamos los mismos partidos invictos, un plantel extenso, un entrenador capaz y gratificante. Si bien, ese sabor agridulce de no haber obtenido los tres puntos, nos reconfortó la manera en el que el equipo termina jugando con mucha entrega, solidaridad. Hubo un equipo que supo contrarrestar, que hizo parejo el partido y hubo otro que termina demostrando que salió a ganar el partido, nosotros terminamos con dos contenciones y terminamos jugando con cuatro puntas, ese mensaje la gente ya se da cuenta, eso reconforta que el equipo siempre trate de ganar sabiendo que la entrega es innegociable.

El choque ante Victoria

Pasando a la segunda parte de tu pregunta, también vamos a enfrentar a un rival necesitado de puntos, viene de un contraste de clásico, un equipo bien dirigido, lo conoce el profesor Názar al dedillo, tiene jugadores importantes de mitad de cancha para arriba, jugadores combativos en el medio, no va ser fácil. El día sábado con Victoria de visita no va a ser fácil, pero venimos en buena forma y recuperando jugadores a Moya y Tatum que tenían inconvenientes, gente en sanidad que los vamos a esperar hasta el último momento, vamos por buen camino a enfrentar a un rival que va a ser difícil.

¿Cuál es el reporte de la lesión de Buba López?

Sí, él se resiente de la lesión que ha tenido con anterioridad, por eso cuando en la conferencia de prensa post partido me preguntaban sobre la incidencia que tuvo él, nosotros sabíamos que no estaba en condiciones en física, tuvo coraje y jerarquía para afrontar este partido físicamente. Volvió a inflamarse de la pierna por haber tenido la fractura por estrés, del cosquilleo pasó a un dolor, así jugó, ahora empezó a bajar, los síntomas son del mismo tenor de la lesión del año pasado, está en manos de sanidad, está con los mejores profesionales para atenderlo.

Creemos que con reposo y atención adecuada, él va a poder estar sin inconvenientes para Real España por un periodo normal, o sea, no va a estar en el próximo partido (Victoria), pero lo vamos a recuperar lo antes posible para la Selección y Real España, porque sin ninguna duda quedó comprobado que es uno de los mejores arqueros de Honduras. No me atrevo a dar una fecha límite porque depende primero de la atención y después de cómo reacciona el jugador. Unos vuelven antes, unos vuelven después y precisan un periodo que tiene cierta elasticidad.