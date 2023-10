Falero tras perder el derbi: “Estos errores no los podemos cometer”

Falero destacó haber generado las mismas ocasiones de gol que el rival, y que aún con la desventaja de elementos, arremetieron al Marathón en su área.

- LA CONFERENCIA -

¿Qué sensaciones le deja su debut con Real España?

Nos deja muchas enseñanzas para poder corregir. Sabíamos que era un juego difícil con un equipo que venía trabajado, nosotros teníamos pocos días de trabajo pero no es justificación. Creamos las mismas situaciones de gol que ellos. Cuando los partidos son tan parejos, no se pueden cometer los errores que cometimos. El primer gol es tras un córner a favor nuestro, las desantenciones llevaron a que no se marcara. En el segundo, Buba atajó el penal y nadie va al rebote. Esos errores no se pueden cometer, en los partidos importantes tenemos que tener una mayor atención, para que con el esfuerzo que hacemos y aún con el hombre menos, llevarnos el resultado.