Chirinos revela cómo fue el reencuentro con Edwin Rodríguez

Honduras posee un nuevo legionario en Michaell Chirinos, el futbolista del F.C Volos de Grecia desea echar raíces en Europa, tener una exitosa carrera, brindar espectáculo, hacer goles, asistencias, ganar partidos y sobre todas las cosas, evolucionar como jugador, abrir puertas en otros clubes, para él y sus compatriotas que vienen detrás. Diario LA PRENSA en exclusiva conversó con el seleccionado nacional.

“Después de la final ante Alajuela en Costa Rica, recibí una llamada de mi representante, me alegré de forma inmediata, ya que él no me contacta, si no es por algo bueno, entonces, me habló de la propuesta de Volos F.C y el día siguiente le dije “Tomáramos ese barco”, en ese momento me comprometí en cerrar bien con Olimpia, deseaba marcharme dejando al equipo campeón y por la voluntad de Dios lo logramos”, indicó el mediocampista nacional.

Con un pasado exitoso en sus dos salidas al exterior, donde pese a cumplir en lo deportivo, no logró su continuidad con Lobos BUAP de la liga mexicana y Vancouver Whitecaps de la MLS, Chirinos Cortez, desea hacer que la tercera sea la vencida, las experiencias vividas en sus dos préstamos a clubes extranjeros, le han preparado para un desafío mucho mayor, donde en el momento pico de su rendimiento espera consolidarse.

“Ambos lugares fueron muy buenos, siento que deportivamente cumplí; extrañamente no pude continuar, fueron experiencias de las cuales tomé lo positivo, me prepararon para venir a Grecia, curiosamente el país que siempre soñé conocer, antes de la final de CONCACAF League, le prometí a mi esposa que con el premio de ese torneo, la traería de vacaciones a este país, futbolísticamente me siento capaz de enfrentar el reto y deseo quedarme aquí un largo tiempo”, señaló Michaell.