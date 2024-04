Messi es advertido por entrenador del Monterrey: “Que se preocupe”

Además de la posibilidad clasificarse a semifinales, para Monterrey la serie tiene el atractivo de eliminar a Messi, quien al finalizar el duelo de ida de la serie bajó a los vestuarios a encarar a Ortiz y parte de su cuerpo técnico.

“He pasado millones de estas cosas en un vestuario, no solo lo que ocurrió la semana pasada, sino broncas en el campo de juego. Son cosas que se quedan ahí. A lo mejor soy de la vieja escuela, sin embargo, también entiendo que estamos en una generación nueva y hay que cuidar el fútbol”, afirmó el técnico del Monterrey.

A pesar de contar con una ventaja en la serie, Ortiz afirmó que su planteamiento será para salir a ganar el partido.

“Monterrey no va a cambiar de nada y no va a considerar la ventaja que tenemos. No soy de la idea de cuidar el resultado, vamos a salir a proponer. Los jugadores saben que no podemos esperar al rival”.

Y cerró diciendo: “Somos Monterrey, estamos en casa con nuestra gente, que Messi se preocupe por nosotros”, advirtió.