Messi rompe el silencio sobre polémica frase “andá pa’ allá bobo”

Se arrepintió. El jugador argentino, Lionel Messi, reveló en una reciente entrevista que no le gusto nada lo que sucedió durante y después del partido ante Países Bajos, incluida la polémica frase “andá pa’ allá bobo”.

Durante el programa de la emisora Urbana Play, confesó lo que sintió después de las controversial frase y celebración ante la Naranja Mecánica.

”No lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían ‘Viste lo que dijo’, a propósito”, comenzó relatando el capitán de la Albiceleste.

Y sobre la polémica frase dirigida al defensor Wout Weghorst tras finalizar el encuentro, confesó que no se sintió a gusto con lo dicho al ahora jugador del Manchester United.

“Y bueno, cuando termina todo eso (festejos) no me gusta eso que hice, no me gusta el ‘andá para allá’ y todo eso”, admitió para Andy Kusnetzoff en la entrevista.