¡PSG en crisis! Seis jugadores explotan contra Mbappé: “Es un insulto”

El goleador galo brindó una entrevista a France Football y L’Equipe tras recibir el premio al mejor jugador francés de la temporada 2022-23. Esas palabras no han gustado para nada en el vestuario y tampoco al presidente del equipo Nasser Al-Khelaïfi.

La situación en el París Saint Germain por el tema del futuro de Kylian Mbappé está en una fase conflictiva. Las últimas declaraciones del delantero francés no han caído bien en el club parisino y han provocado un estallido en el camerino.

“Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide. Así que, por supuesto, eso atrae chismes, pero no me importa porque sé lo que hago y cómo lo hago...”, ha dicho el futbolista pretendido por el Real Madrid.

EXPLOTA EL VESTUARIO DEL PSG

Según ha informado ‘RMC Sport’, una parte del vestuario del PSG han explotado por las palabras de Mbappé en las que ha asegurado que estar en ese equipo “no ayudaba mucho” para ganar el Balón de Oro.