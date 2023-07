Mbappé es mencionado en la página web del Real Madrid

En la rueda de prensa previa al clásico que se disputará esta tarde en Dallas, Carlo Ancelotti respondió a una pregunta que relacionaba al futbolista galo con su plantilla.

“No me molesta que me pregunten por Kylian Mbappé, pero no contesto”, fueron las palabras del DT de los merengues y las mismas se leen en el sitio web del Real Madrid, algo extraño en la institución madrileña que no suele hacer menciones sobre posibles traspasos.