“Mbappé firmó su contrato con el Real Madrid, es nuevo jugador del equipo”

Ahora bien, desde España aseguran que el ‘7’ del PSG ya firmó su contrato formalmente y dicen que a Mbappé no le interesaron las cifras del contrato y que solo piensa jugar en el Real Madrid.

Y es que hace unos meses, Fabrizio Romano y medios españoles y franceses detallaron que Mbappé no renovará su contrato con el PSG , por que su próximo destino sería el Real Madrid.

El contrato que habría firmado Kylian Mbappé es por cinco temporadas, a partir del próximo 1 de julio, con la posibilidad de extenderlo a partir del tercer año de contrato.

El salario que firmó Mbappé rondaría los 20 millones de euros por año, al que se sumarán bonus y primas deportivas, lo que podría incrementar la cifra final.

La información la reveló el periodista especializado en Real Madrid, Ramón Álvarez de Mon, a través de su canal de Twitch,

“La situación de Mbappé es que a fines de enero y principios de febrero, firmó el contrato con Real Madrid. Está unido al Real Madrid. Nunca iba a ir a otro equipo. Mi información es que firmó el contrato”, contó.

“Firmó contrato y si se llega a romper sería un escándalo. El punto es que no se puede anunciar. Estamos al final de temporada y los jugadores no quieren saber nada con anunciar los traspasos ahora”, sentenció Ramón Álvarez, que fue el primero en anunciar que Lionel Messi no seguía en el FC Barcelona.