Maynor Figueroa responde a las críticas que recibe por su edad y manda un mensaje

Los más necesitados de sacar esos tres puntos somos nosotros, como jugadores sufrimos, sentimos, no ha sido fácil la convivencia cuando los resultados no se dan, pero estamos claros en la posición en que nos encontramos y si bien a historia y estadística (negativa ante Panamá) dice otra cosa, pero estamos en casa y en esto del fútbol cada partido es diferente y esperamos mañana quedarnos con esa victoria.

Honduras no ha podido ganar en esta eliminatoria y el ánimo de la gente no es bueno ¿qué le dices a la gente?

¿Cómo has encontrado anímicamente a tus compañeros después de los malos resultados?

No debe haber temores en cuanto a nuestra condición, sabemos dónde estamos parados y el hecho de vestir esta camiseta es una linda motivación y sobran las palabras. Lo más lindo del fútbol es que tenemos esta linda revancha, no podemos quedarnos en el pasado aún y si hubiésemos ganado, estamos enfocados en el partido y ustedes (los periodistas) han visto la alegría con la que se ha trabajado, la dedicación entrega y ha sido un buen mensaje y debemos transmitirlo eso a ustedes y a la afición y mañana será un día importante para Honduras.

Es la primera vez en las últimas tres eliminatorias que se interrumpe un proceso en con cambio de entrenador ¿qué han hablado y cómo lo han asimilado?

Todo cambio siempre es para bien y así lo hemos asimilado. Acá hay un trabajo adelantando del cuerpo técnico anterior y le da un seguimiento bajo su estilo, estamos siendo receptivos y nos sentimos contentos. Esta es una oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces.

Se te que en los entrenamientos andas bien y que te sientes bien.

Estoy en las mejores condiciones, sé que muchos han cuestionado mi edad, pero físicamente estoy bien, no hay nada que me impida desenvolverme en lo que estoy, me siento con todas las ganas y energías para sumar desde cualquier posición.

¿Por qué creer en que se puede?

Más allá de lo que podamos decir con palabras es demostrarlo con hechos, todo eso debe quedar demostrado en el terreno de juego. Ya hemos transmitido en los entrenamientos que estamos con esas ganas, esa necesidad, esa revancha y ganas de ganar y agradecerle a la afición, que tengan un buen comportamiento como lo tenemos como país porque hemos estado siendo amenazadas con cerrar una parte del estadio, ojalá que mañana tanto jugadores como afición estemos a la altura.

En Panamá ponen en duda tu calidad por tu edad y también que Denil es muy joven ¿qué piensas?

-Bolillo se adelantó y respondió por él- ¿Hablan de la edad de este man? “Dígales que en el fútbol no es de edad, es de buenos jugadores y malos”.

Luego responde Maynor: “De mi edad no solo en Panamá se habla, sino en todas partes, ya me acostumbré a convivir desde hace mucho y eso me hace feliz porque quiere decir que están pendientes de mí. Y en cuanto a la poca experiencia de uno y que otro tiene demasiada edad, entonces ¿qué hacemos? El fútbol es para todos”.