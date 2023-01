Mauro Reyes molesto con el árbitro: “Lo vi gordo, novato y lento”

"Valorando los dos primeros penales en el primer tiempo no hay falta. Eso ya cuando usted va perdiendo contra Olimpia en el primer tiempo, entonces se complica todo. En el segundo tiempo intentamos mejorar, tratamos de mejorar haciendo superioridades en el mediocampo y creo que el equipo se vio diferente, ahí empezamos a tener llegadas, empezamos a hacer tiros al marco", comentó.

El técnico de los aceiteros no escondió su enfado al tildar de "gordo y lento" al árbitro limeño que pitó el partido en el estadio Carlos Miranda de Comayagua.

En el partido, el árbitro central pitó tres penales en favor de Olimpia, a los que Mauro Reyes argumentó diciendo que no eran para señalarlos.

"Creo que hoy hubo una incidencia arbitral clara, no voy a desmeritar el trabajo que hizo Olimpia, pero cuando usted comete errores como el del primer gol y le regala dos penales al rival, no se puede hacer nada. Me quedo con lo hecho en el segundo tiempo, todavía tenemos", precisó el técnico tocoeño.

Finalmente, el entrenador de la Real Sociedad arremetió con todo contra José Valladares, al que criticó con todo su accionar en el último partido de la jornada 1 del torneo Clausura 2023.

"Yo vi un árbitro lento, novato y gordo. En una jugada que tenemos nosotros va en contrataque y pita la falta, ¿por qué no la deja correr? De esas jugadas y veo un montón, faltas por la espalda a nuestros jugadores y cuando nosotros la cometíamos sacaba amarilla. Lo vi lento, lo vi gordo y le regaló dos penales al Olimpia, no le puedo decir menos", sentenció.