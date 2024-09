Mauricio Dubón se confiesa: su peor momento y la ayuda en Astros de Houston

¿Qué tanto influyó en tu carrera Dusty Baker?

Fue una persona importante desde que llegue a Astros en 2022, me ayudó a ser mejor pelotero y me explicó muchas cosas, siempre me dio consejos y a veces me jaló las orejas. Le debo bastante en esta carrera. Yo le decía que necesitaba una oportunidad, me decía “No te la voy a dar, el que batea juega” y ahí fue cuando comencé la racha de los 20 hits. Ya para el juego 17 ya me sentía cansado mentalmente, entraba y buscaba el hit, al conectar me quitaba el peso de encima. Al acabar le dí gracias a Dios.

Conoces en plena entrevista a Derek Jeter y juegas con José Altuve ¿Cuál es el mensaje para el joven que duda en llegar tan lejos?

Es de creer en uno mismo,. Yo siempre pensé jugar en Grandes Ligas y la gente me decía que dejara de ser pintoso, que de nada te servía y que fueras pi... de jugador no estarías aquí. Los niños emulan lo que uno hace, si no te la crees nadie te lo hará creer. Cuando me llaga el mensaje que “Alex Rodríguez, David Ortiz y Derek Jeter te quieren entrevistar” yo solo les dije “¿a qué horas?”, me dicen que antes del juego. Pasó la entrevista y pensé que si me lo hubiesen dicho a los 8 años me hubiese vuelto loco. Siempre quise una foto con Derek Jeter, fui super fanático. Miraba a los Yankees y crecía viendo a Jeter.

¿Cómo te sientes cuando te piden fotos, autógrafos de los aficionados que te reconocen?

Uno nunca sabe lo que está pasando esa persona y uno le puede cambiar ese momento. Una son hondureños, siempre trato de saludarlos, me lo tomo muy a pecho y la gente paga para venir a verlo, se toma el tiempo. No necesito ser famoso para hacer esto, lo hago por amabilidad. Tal vez cuando me retire me daré cuenta, hoy por hoy no me doy cuenta de la magnitud que estoy haciendo.

¿Cuál fue la reacción cuando ganas el Guante de Oro al mejor Utility?

Increíble, es el premio que siempre quise ganar porque es el que más te puede enseñar. Queda con esa marca para toda la vida, es una responsabilidad para toda la vida. Es un sentimiento muy bonito, pintoso. No se ganó con el sudor de nadie.