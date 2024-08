Mario Moncada le responde a Roberto Contreras y hace denuncia

San Pedro Sula, Honduras

Este lunes el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, fue crítico con la nueva grama del Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula y del manejo del proyecto, señalando presuntas irregularidades y falta de transparencia en la ejecución. Por otro lado, el ministro de Condepor, Mario Moncada, brindó declaraciones a HCH y acusó a Contreras de intentar sabotear la iniciativa, alegando que el alcalde ha actuado de manera obstruccionista desde el inicio, dificultando la implementación de las mejoras planeadas.

Moncada aprovechó para denunciar al alcalde Contreras y acusarlo de ser una mala persona y con malas intenciones: “En su boicot a saber qué le tiró a la cancha para que se vea así, porque no la entregamos así el viernes”, expresó el ministros de Condepor.

DECLARACIONES DE MARIO MONCADA

Denuncia de boicot: “El alcalde de San Pedro Sula siempre montó el boicot para que este proyecto no llegara a los sampedranos. Sigo sin entender cuál es el interés de boicotear este proyecto. Nosotros firmamos un convenio con cláusula con el alcalde como representante legal de San Pedro Sula, no como máxima autoridad. La máxima autoridad en San Pedro Sula es la corporación municipal. Las cláusulas decían que, por concepto de alquiler de esa vaquita lechera que tienen los sampedranos llamada Estadio Morazán y Estadio Olímpico, ellos iban a transferir a Condepor el 5% cobrado, después de más de 50 millones que se iban a hacer en ese estadio.” “Firmó el convenio de acuerdo y, como es su costumbre, llevó a los medios de comunicación porque él es un “showsero”. Llevamos las máquinas y comenzamos a retirar el césped que existía antes; fuimos la vergüenza del mundo en el Premundial Sub-20. De eso debería hablar él”. “Tengo información de gente cercana a él que rompió el convenio, alegando que el plan de arbitrio le prohibía hacer transferencias del 5% al Estado. Platiqué con la Presidenta Xiomara Castro y, como toda una estadista, me dice: ‘Mario, no podemos tener una cancha de césped híbrido en Tegucigalpa y dejar San Pedro Sula sin su cancha. Hazles el estadio a cambio de nada’. Fuimos a San Pedro Sula y anunciamos que el estadio se haría a cambio de nada, sin que tuvieran que atribuirle nada por concepto de alquiler al Estado. Aceptaron y no firmamos más convenios. Esa es una inversión que hizo el Estado sin firma de convenio”.

Proceso de multas: “Lo que habla de la maleza no es nuevo. Nosotros retiramos a la compañía que se le adjudicó ese proyecto por incumplimiento de contrato; estamos en proceso de aplicar las multas porque eso lo maneja el departamento legal. A última hora se contrató, no de parte de Roberto Contreras ni de Condepor, sino con el apoyo de la Junta Directiva del Real España, a quienes agradecemos por contratar a un experto en césped híbrido. Ese ingeniero que sale ahí, no sé qué tan experto en césped híbrido es, porque en Honduras solo hay una cancha con césped híbrido y es el Estadio Nacional. No es lo mismo el césped natural que el híbrido”.

Denuncias sobre la maleza: “Siempre que fui a San Pedro Sula, yo demandé lo de la maleza. Como un empleado del Estado responsable, denuncié y dije que ese trabajo no servía. Ahí están mis entrevistas y lo mostré a los medios. No esos tres hilos de maleza que se ven, yo demostré grandes cantidades de maleza que tenía ese estadio y dije: ‘Esto no lo vamos a permitir’, y así fue. Real España colaboró y contrató al experto costarricense, y ahí está el Estadio Nacional. Ayer se jugó en gran aguacero el partido entre Olimpia y Juticalpa, y no parecía que estaba lloviendo cuando uno lo miraba por televisión”. “El alcalde sabe poco de fútbol”: “Mire hasta dónde llega el boicot del alcalde. Anda una muchacha con él, Dana Gutiérrez, que dice ser del Partido Libertad y Refundación, pero me doy cuenta de que es una servil del alcalde Contreras y fue parte de su estrategia. El alcalde debe saber poco de fútbol, de grama, de césped híbrido, y nosotros nos hemos empapado de esto porque la presidenta nos tiene trabajando en canchas de fútbol. Ahí se puede jugar el partido el próximo domingo; que se deje de irresponsabilidades. Pero bueno, le digo a Dana que en estos 45 días debe nombrar a ocho personas para que aprendan a darle mantenimiento a esta cancha, ahí están mis declaraciones. Esta inversión es cara, cuesta 24 millones, y va a quedar botada; dos o tres meses y deja de existir. Quedó de enviar a esas 8 personas y hasta hoy las seguimos esperando”. “Nosotros inauguramos esta cancha con la Presidenta el viernes y sabíamos que esto se venía. Ese muchacho que anda ahí es uno de los que estaba con el costarricense, el que recuperó la cancha. El tico me dijo: ‘Mario, hay que tener cuidado a quién le entregamos esta cancha. ¿A quién se la voy a entregar? No hay nadie de la alcaldía acá. Mira, a ti te quieren hacer daño, porque yo he estado aquí 45 días. Le quieren hacer daño al Gobierno. Le van a tirar algo para que esta cancha, en un día, amanezca amarilla’”. Denuncia a Contreras: “Denuncio en este momento al alcalde Contreras. No sé qué le lanzó a esa cancha para que esté como está. Él es el responsable de eso, es un hombre malo, falso, que odia a la presidenta Castro. Él ataca a diario al gobierno. Esa cancha no la entregamos así el viernes. Las canchas de césped híbrido de un día para otro pueden cambiar de color, solo es que utilicen a alguien como el señor Gustavo Rubí u otro para que hagan la maldad”.