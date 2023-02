Marathón y Motagua se repartieron un punto en polémico duelo

El resultado no les abonó a los verdes y azules en nada tras los fallos de Olancho FC, UPN y Real España en la jornada 8. Llegaron al duelo en el cuarto y sexto lugar, no cambió en nada tras el resultado en el estadio Yankel Rosenthal.

ACCIONES

El “Chelito” Martínez perdonó al Ciclón Azul recién inició el duelo, su remate frente al marco, no le dio buena dirección. Edis Ibargüen la tuvo con un cabezazo y el meta Marlon Licona le evitó el grito de gol.

Quien no falló en la primera y cumplió la ley del ex fue Lucas Campana. Tremenda habilitación del “Chino” López, la zaga verdolaga se quedó en el camino, el argentino no perdió la confianza y cabeceó soberbio ante el acoso del arquero César Samudio para colocar el primer gol de la tarde. El 1-0 al minuto 11.