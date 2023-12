Marathón- Motagua: La gran historia de los primeros aficionados en llegar

Es por ello que desde la mañana de este sábado los seguidores del Monstruo Verde se desplazaron a diferentes puntos de venta de la boletería para no perderse este momento que puede ser lleno de alegría para ellos.

“No puedo comparar yo a los jugadores de antes con los de ahora porque es un fútbol distinto, pero teníamos un equipo muy completo para jugar hasta con rivales de Centroamérica. Éramos muy unidos titulares, suplentes, hasta directiva y hasta los aficionados”, recordó el ex delantero a quien le apodaban el ‘Toro’.

La directiva de los verdes le permitió a estos señores entrar al recinto deportivo a las 11:40 am ya que don Francisco tiene un problema para caminar.

Garay más allá de ser parte de los primeros campeones de la Liga Nacional fue el goleador del segundo gol con el que vencieron 2-0 a Real España en el estadio Humberto Micheletti y lo narró con nostalgia.

“Me siento tan emocionado de contar esto. Faltaban dos minutos para terminar el partido y sale un tiro libre desde el centro del campo y el entrenador me dijo ‘Torooooo daleeee’ y eso me levantó el ánimo, el árbitro pitó, la pelota cayó en el área y yo con la punta del tacó le pegué y esa pelota se fue para arriba, pegó en el poste y entró. Después fue la locura en el estadio”.

Y complementó: “Mi madre estaba en el portón y cuando terminó el partido la viejita déjeme entrar, déjeme entrar, y con la emoción de la demás gente la botaron y me fueron a avisar. En la cacha me quitaron todo, la camisa, calzoneta, medias, tacos y le dije a mis compañeros que tal si no traigo nada hubiera quedado como Adán, jajaja”, finalizó el señor que tiene 78 años.

En el Platense de aquella época contaban con 34 jugadores de los cuales 30 ya fallecieron y don Francisco es de los sobrevivientes que aún puede contar esos momento de gloria para los porteños.

Cómo dato extra dirigió a Rolin Peña, vicepresidente de Marathón cuando jugaba fútbol en el Lempira de Hermacasa, don Francisco era el preparador físico del club y Alberto Chederani el entrenador