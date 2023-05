Marathón lanza oferta para quedarse con el portero César Samudio

Tras ese duro momento, Samudio habló de su futuro y aseguró estar contento en Honduras. “Yo estoy bien acá, me gusta mucho la Liga Nacional y tengo que aportar en lo que me toque. Estoy muy alegre en Marathón y gradezco mucho a la afición el cariño que me ha dado por esta camiseta”.

El Marathón sigue trabajando en su preparación de cara al próximo Torneo Aperturar 2023. Ya ha anunciado de manera oficial las renovaciones de Allans Vargas, José Aguilera, Selvin Guevara y Damin Ramírez.