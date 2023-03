“Épico”: El mensaje de la madre de Keyrol tras anotar con el Liverpool

Sandra Norales, madre de Keyrol Figueroa, le dejó un mensaje anotar su primer gol de la temporada con el Liverpool U18 este sábado ante el Nottingham Forest.

Como toda madre orgullosa, expresó sus sensaciones tras ver a su hijo mostrando un gran nivel en la actualidad. Tanto en el Premundial Sub-17 con la Selección de Estados Unidos y ahora, en su buen regreso con su equipo.

“Emocionante y orgullosa, #KeyrolFigueroa ON FIRE. Bendecida primer gol de mi #KeyKey en la #U18 Liverpool. Let Go Key no pares, lo mejor está por venir. Like father like son. Épico....”, comentó Sandra Norales en sus redes sociales.