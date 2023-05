¿Se irá? Luis Vega se pronuncia sobre su futuro en Marathón

- ¿Un campeonato sería su despedida del Marathón? -, le consultaron al futbolista, quien contestó con una sonrisa lo siguiente.

”Eso lo veremos al final del torneo, aún no le he decidido, estoy concentrado 100% en Marathón, en conseguir la décima, porque no me voy a ir hasta que lo consiga”, cerró.

- YA ES DEL CICLÓN -

A pesar de sus declaraciones, Diario LA PRENSA confirmó que el defensor Luis Vega se convertirá en nuevo jugador del Motagua para el próximo Apertura 2023.

De hecho, el sampedrano firmó su compromiso laboral con los azules hace dos semanas y será presentado una vez finalice su participación en el cursante torneo.

Luis Vega llegará al Motagua como su cuarto fichaje y con 96 (hasta ahora) partidos jugado en la Primera Divisisón de Honduras, todos disputados con la camiseta del Marathón, equipo con el que debutó el 19 de enero del 2020 en La Ceiba contra el Vida, empate a cero contra los verdes.