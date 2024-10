Luis Suárez no se guardó nada y liquidó a Bielsa: “Ni nos saludaba; entrar daba terror”

Luis Suárez charló con DirecTV Uruguay y no se guardó nada al momento de confesar lo que le tocó vivir con el técnico.

Según relató Suárez, Bielsa mantiene cero contacto con los futbolistas en las concentraciones y revela una charla de cinco minutos que compartió con el DT durante la última Copa América.

“En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las saqué por el bien de la convivencia. A Canobbio (defensor), lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparrings. Es una falta de respeto absoluto. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos saludara con un buen día, pero ni saludaba”, contó.

Luis Suárez agregó que en la Copa América hubo un grupo de jugadores que estaban “evaluando irse de la Selección, me lo decían en medio de la Copa. A Bielsa le tienen demasiado respeto y no va a cambiar nada, pero tiene que cambiar. Ibas a entrenar y estaba todo en silencio, todo apagado y entrar al Complejo te daba terror. Hay jugadores que van a llegar a un límite y van a explotar”.

“Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias’. Fue un par de días antes de la Copa América. En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar y saludar o comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día”, detalló.