Luis Palma se confiesa: Su familia se vio afectada por la tormenta Sara

El extremo del Celtic se expresa que en lo grupal Honduras ganó mucho con el triunfo, pero que no llegan con exceso de confianza al juego de vuelta.

“no, para nada, ya sabemos lo que pasó la última vez y no hablo de lo extrafutbolístico, nosotros tenemos que hacer nuestro resultado. Sabemos que si anotamos un gol ellos están obligados a marcar 4, estamos enfocados en el triunfo”.

No se sientes clasificados

La alegría al pueblo de Honduras por lluvia de la tormenta tropical Sara

“La verdad que sí, la alegría fue para todos. En mi caso familiar, nosotros sufrimos unos derrumbes en casa, quiero mandar fuerzas para toda Honduras, los sectores afectados y estar fuertes, unidos, así como salimos de los huracanes hace tres años saldremos de esto”.

El partido en Toluca, un partido físico y mental:

“Claramente, estamos enfocados en este partido. Anoche dijimos cosas en el camerino de lo que será este partido, que ya pasó el primero y tenemos que estar concentrados el 200% en Toluca para que no pase lo de la última vez, estamos concentrados”.

Lo que se debe hacer en Toluca y la falta de actividad en Celtic:

“En lo grupal todo cambia, no es el mismo México de la última vez. Tenemos tres días para sacarle provecho de lo que hicimos en casa y de los errores aprovechar de lo que hicieron. En lo personal, no han sido meses como yo los he querido, pero la tormenta va pasar y siempre viene la calma”.