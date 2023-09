Luis Palma revela el consejo que recibió de David Suazo ante Granada

El futbolista confesó en zona mixta que lo hizo de esta forma porque la “Sombra voladora” es uno de sus máximos referentes, su ídolo junto a David Suazo

Palma reveló que el “Rey” David le dio un consejo para no perder la calma y que su tanto iba a llegar en cualquier momento, y así fue.

“En los primeros minutos estaba un poco inquieto, David Suazo me decía que tuviera calma, que la pelota me iba a llegar. Aprendo de mis errores y se que fallé en Jamaica”.

Y agregó: “El festejo del gol fue por Carlos Pavón, él y el “Rey” David son ídolos eternos”.

-Otra frases de Palma en conferencia-

¿Qué sensaciones le dejó el partido?

“Agradecido con Dios por el triunfo, destacar el buen rendimiento que tuvimos, que eso nos sirvió de mucho para sacar la victoria”.

¿Cómo se sintió siendo titular ante Jamaica y Granada?

“Agradezco a los profesores por la confianza que me dan para iniciar de titular. Espero seguir mejorando y creciendo, estoy muy alegre por la oportunidad”.

Probó mucho al arco para buscar ese gol...

“Sí, la confianza que me dan me hace buscar la jugada más fuerte que tengo. La intenté mucho, pero no salió. Eso sí, los otros compañeros aprovecharon sus oportunidades y concretaron”.

¿Pidió el penal?

“Sí, los tres que estábamos allí (junto a Choco y Alex) era los penaleros y les dije que quería el penal para tomar confianza en la selección, es mi primer gol y ahora espero que vengan muchos más”.