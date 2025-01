Hijo de David Suazo revela la reacción de su padre tras decidir jugar con Honduras

Y se siente bien identificado con sus raíces catrachas aunque nació en Cagliari, Cerdeña. “Me gusta todo de aquí, las baleadas, el ambiente... Esta oportunidad es buena para mí, para conocer mejor el país y mejorar el idioma, gracias al cuerpo al cuerpo técnico porque puedo platicar de todo y conocer la cultura”.

Jugando al nivel alto de las reservas de la Juventus la FFH tomó la decisión de invitarlo a ser parte del proyecto Sub-17. “Mi papá me preguntó si quería que yo respondiera al llamado. Para mí es un orgullo en este momento estar aquí. En Honduras muchos quieren ser parte de la Selección, me siento orgulloso y me lo preguntó y no lo pensé mucho y dije que sí. Mi papá me cuenta todo de Honduras y dije, bueno, vamos a probar”.

Han sido dos convocatorias que ha sido parte en este proceso, la primera fue en diciembre como invitado y en la segunda se ganó el llamado. “Es muy diferente el fútbol aquí, pero me gusta todo el proyecto y me siento muy feliz de trabajar con el cuerpo técnico. Es importante porque se va conociendo al grupo, esto me ayudará para mi carrera”.

Sorprendió al revelar que no es un delantero como su padres, sino que prefiere de jugar como volante izquierdo o derecho. “Me gusta tener la pelota, pero en el fútbol no siempre se realiza así. El fútbol me divierte mucho, me hace feliz. Tengo otra característica (de mi padre), soy volante y me siento orgulloso, en Italia lo hago bien y me quieren así”.

Fue consultado sobre el momento cuando su madre Elisa Secchi conoció la decisión de aceptar la convocatoria a la Sub-17 de Honduras. “Mi mamá siempre me va a apoyar en todo, sabe de mi calidad y mi persona, lo mismo mi papá. Soy bueno, puedo hacer lo que quiero en el fútbol”.

Luis Gabriel sueña en grande, ser profesional y destacar con la ‘Vecchia Signora‘ en la Serie A italiana y en la Champions League. “Yo desde pequeño sé dónde quiero llegar, estoy en la Juventus y mi futuro está ahí”.

Espera ser parte de la convocatoria oficial de la Sub-17 en febrero para disputar el Premundial y buscar el boleto al Mundial de Qatar 2025: “Si me convocan estaré feliz, para la clasificación podemos regalar una alegría a Honduras, dando la calidad que tenemos”.