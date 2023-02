Lucas Campana le anotó al Marathón y pidió perdón

La ley del ex casi nunca falla y este domingo no fue la excepción en el duelo Marathón vs Motagua por la jornada 8 del Clausura 2023 de la Liga Nacional de Honduras.

En el estadio Yankel Rosenthal, el argentino Lucas Campana se encargó de poner en ventaja al Motagua ante Marathón, el equipo donde militó en todo el 2022.

A los 10 minutos del primer tiempo, Campana aprovechó una desatención entre Félix Crisanto y el portero Samudio por lo que apareció en el segundo palo y de cabeza mandó el balón al fondo de las redes.

Tras la anotación, Campana pidió perdón por la anotación al conjunto sampedrano siendo un gran gesto del atacante argentino ya que mostró mucho respeto para su exclub.