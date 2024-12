¿Los momentos destacados de partidos anteriores muestra una imagen incompleta de los hechos a los apostadores?

El trabajo de un apostador implica realizar una buena investigación antes de decidirse por una opción en los mercados de apuestas deportivas. Sin embargo, elegir correctamente la fuente de sus pronósticos es fundamental para evitar pronosticar con una base errónea, y esto implica tanto contar con un buen sitio para obtener datos como saber elegir los datos por sí mismos. Una de las formas más comunes con las cuales los apostadores se sienten informados es viendo los compilados de partidos previos. Sin embargo, estos no siempre son buena idea, ya que casi todos muestran solo una parte de los hechos y no la imagen completa de lo que ocurrió en un partido.

Las repeticiones de partidos pueden parecer una buena forma de darle un vistazo a los anteriores resultados de un club. Pero, considerando que un resumen solo contiene unos 5 o 10 minutos de lo que ocurre en 90 minutos o más (si es otro deporte), no alcanza con ello. De hecho, solo basta con fijarse en las estadísticas disponibles en casas de apuestas deportivas y compararlas con los highlights de los partidos pasados para notar que no siempre coinciden.

Fortalezas y virtudes de los equipos y jugadores

Aunque los highlights suelen mostrar las jugadas más efectivas, pueden no mostrar las fortalezas de un equipo. En todas las jugadas podemos ver a quién asiste y a quién anota, pero no siempre a quién inició dicha jugada. De hecho, muchas veces las jugadas de gol provienen de una gran acción individual que puede no mostrarse, ya que por cuestiones de tiempo las cortan. El problema de esto, es que se ocultan parte de las claves de los equipos, y se le atribuyen las jugadas de gol solamente a los goleadores y asistidores.

Para explicar esto un poco mejor, pensemos en un club que depende de su buena salida en defensa para mantener posesión y hacer que sus atacantes logren recibir con espacios. Si dicho club por lesión o descanso no alinea a uno de esos jugadores defensivos que apoyan el inicio de las jugadas, pensaremos que no pasa nada mientras sigan jugando las estrellas del ataque, ignorando que el contexto del partido cambia completamente. Nuevamente, esto es algo que no se puede apreciar en highlights, pero sí viendo partidos enteros y estadísticas de calidad.

Las tácticas, el secreto de muchos expertos en apuestas

Aunque muchos usuarios novatos lo desconozcan, una gran parte de los expertos estudian las tácticas de los clubes. Esto implica determinar por dónde ataca un club, cómo gestiona el balón, cuáles son sus dinámicas y automatismos de juego, entre otras características del argumento de juego. Con esto pueden determinar el desarrollo de un partido, donde por ejemplo, un club que adolece enfrentar a equipos que tienen una defensa férrea deja de ser tan favorito en partidos frente a rivales defensivos, o que simplemente marque pocos goles.

El problema del estudio táctico, es que los highlights y repeticiones carecen de muchos datos para el estudio. Pensemos que solo se muestra una parte de las jugadas, pero no el argumento de juego constantemente empleado por cada club. Básicamente, no muestran más que solo lo que mueve el resultado.

En los videos no siempre verás las tendencias reales de un partido

Hay otros dos motivos por los cuales no puedes obtener una buena imagen de una repetición compilada. El primero es que no se coloquen más que solo una cantidad de jugadas o solo los goles, mientras que el segundo es que muchas veces los índices de peligrosidad no acaban en remates y por ende no se suelen incluir en las repeticiones. Dicho de otra forma, no podrás saber a ciencia cierta quién fue más peligroso en un partido solo viendo una repetición, ya que podrías estar perdiéndote de muchas partes claves de un partido.

Muchas veces, ya sea por un buen desempeño táctico o por las cargas de trabajo, veremos que muchos clubes dominantes tienden a bajar sus llegadas peligrosas, lo cual puede hacerlos perder puntos incluso siendo dominantes. Al mismo tiempo, podemos ver cómo muchas veces clubes de manera fortuita pueden solo llegar unas pocas veces y marcar más de un gol, todo depende del azar que siempre participa en las apuestas.

En resumen, hay muchos motivos por los cuales no podemos guiarnos solo por los compilados. Y aunque pueden ser una buena idea, realmente no nos mostrarán tantos detalles como ver un partido completo o estudiar a fondo las stats de los partidos de un club.