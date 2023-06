Messi tras su salida del PSG: “Empezaron a tratarme diferente”

Y agregó: “Se dio así, como anteriormente había pasado con Mbappé y con Ney también. Sé que es su manera de actuar”.Tras la confesión, el astro argentino reveló y dejó en claro que no tiene ningún rencor con los hinchas que lo empezaron a tratar mal en el cierre de su etapa con el PSG.

“Después la gente empezó a tratarme diferente, una parte del público de París, la gran mayoría me sigue viendo y tratando como al inicio. Pero sí que hubo un quiebre con gran parte de la afición del PSG, obviamente no fue mi intención ni mucho menos”, expresó.

“Me quedo con toda la gente que sí me respeto, como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué. Nada más, es una anécdota”, reveló a Bein Sports.

Asimismo, confesó las razones por las que decidió fichar por el París Saint Germain tras su triste salida del FC Barcelona.

“Vine a París porque me gustaba el club, tenía amigos, mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de Selección, compañeros que ya había conocido. Me parecía que más allá de lo que era el club iba a tener una adaptación más fácil que en cualquier otro lugar que pudiera ir”, detalló el argentino.

A pesar de todo eso, Lionel Messi reveló que no todo fue color de rosa: “Fue una adaptación difícil, mucho más de lo que esperaba, más allá de que tenía gente conocida en el vestuario. Llegar tarde, no tener pretemporada, adaptarme al club, a la nueva manera de jugar, nuevos compañeros, la ciudad... No fue fácil ni para mí, ni para mi familia”.