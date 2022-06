Lewandowski argumentó sobre su decisión que “durante tantos años en el club siempre estuve listo, disponible, a pesar de las lesiones y el dolor di lo mejor. Creo que lo mejor será encontrar una buena solución para ambas partes. Y no buscar una decisión unilateral. No tiene sentido. No después de tanto tiempo. Después de una etapa tan exitosa y con mi disposición y apoyo, creo que esta lealtad y respeto son probablemente más importantes que este negocio”.

SU FUTURO

En la entrevista, Lewandowski fue preguntado por las pocas ofertas que ha recibido tras anunciar su intención de abandonar el club alemán.

“¿No está decepcionado de que la lista de clubes que pujan por Robert Lewandowski sea corta?”, le preguntaron, a lo que el delantero respondió: “No he considerado otras opciones”, en clara referencia al FC Barcelona, el único equipo del que se está hablando como posible destino del punta polaco.

El internacional polaco no se imagina que el club lo retengan a la fuerza: “¿Para qué? ¿Qué tipo de jugador querrá entonces venir al Bayern sabiendo que le puede pasar algo así? ¿Dónde están entonces la lealtad y el respeto? He pasado ocho hermosos años aquí, he conocido a gente maravillosa y me gustaría que todo siguiera así en mi cabeza”, añadió.

EL BAYERN NO LO QUIERE DEJAR IR

El presidente del Bayern Munich, Herbert Hainer, reiteró que el club alemán no dejará marchar a Robert Lewandowski este verano, pese a que el jugador -que tiene contrato hasta 2023- ha dicho que considera terminada su aventura en el equipo bávaro.

“Estamos en la afortunada situación de no tener urgencias económicas. Queremos a los mejores jugadores con nosotros y Robert es uno de los mejores. Por eso estoy seguro de que seguirá con nosotros la próxima temporada”, dijo Hainer en declaraciones al diario Bild.

“Además un contrato es un contrato. ¿A dónde llegaríamos si a un jugador se le permite acabar un contrato unilateralmente mientras los clubes tienen que pagar hasta el última día?”, se preguntó.

Las declaraciones de Hainer se suman a las del presidente del Consejo Directivo, Oliver Kahn, que insistió en que Lewandowski debe cumplir su contrato con el Bayern.

Hainer, por otra parte, criticó las declaraciones de Lewandowski, según las cuales su aventura en el Bayern habría terminado, pero añadió que no cree que ellas impidan que se haga imposible seguir trabajando con el jugador. “Me sorprendió que Robert hiciera esas declaraciones públicas. En su lugar no las hubiera hecho”, comentó.

Sin embargo, Hainer agregó que no cree que Lewandowski vaya a bajar su rendimiento al tener que permanecer en el Bayern. “Robert es un profesional, quiere jugar al fútbol”, destacó.