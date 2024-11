Real Madrid cumple goleando y acecha al Barcelona en LaLiga

Le tocó a Carlo Ancelotti poner en escena una defensa esperada en la previa aunque inimaginable en el arranque de la temporada, con Fede Valverde ocupando el lateral derecho en detrimento de los lesionados Dani Carvajal y Lucas Vázquez; y Raúl Asencio como compañero de Antonio Rüdiger en el eje tras confirmarse la baja de larga duración de Eder Militao.

Lo que no muchos vieron venir fue lo que se cocía en el centro del campo y en el ataque, no solo por la presencia en el once de los poco habituales Dani Ceballos y Arda Güler, sino por el desplazamiento de Kylian Mbappé hacia el costado izquierdo de la ofensiva con la consiguiente presencia de Vinicius Jr. en el medio.

Esa opción de mostrarse por fin en su hábitat natural despertó la voracidad del francés, que incendió su banda desde el pitido inicial y vio portería a los diez minutos tras un pase en profundidad de primeras de Vinicius. Sin embargo, el gol fue anulado por fuera de juego, otro más en la lista del ‘9’ blanco, el que más cae en posición antirreglamentaria de LaLiga EA Sports.

Adrià Altimira. El lateral derecho del cuadro blanquiazul se vio demasiado cómodo conduciendo el esférico por el borde del área hacia la media luna y, cuando quiso darse cuenta, se había metido en una cueva de la que ya no pudo salir.

La buena presión de Eduardo Camavinga le orientó hacia la zona donde estaba Jude Bellingham, quien le rebañó el esférico. Este acabó cayendo a los pies de Vinicuis, que, tras sortear la entrada de Sergio González, solo tuvo que levantar la cabeza para regalarle el tanto a Mbappé al filo del descanso.