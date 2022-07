Las sensaciones de Luis Meléndez en el Victoria: “Esperamos llegar bien al torneo”

¿Cuales son tus sensaciones acerca de tus primeros días con el Victoria?

Un nuevo reto, un nuevo equipo, los compañeros me han recibido bien; hay un grupo sano, una competencia sana y esperamos llegar bien al torneo.

Muchos de estos jugadores los tuviste primeramente como rivales y ahora son tus compañeros, ¿qué nos puede hablar sobre ese cambio?

Es lo lindo del fútbol que te da amistades, ya con ellos había estado con el equipo, como Marcelo Espinal que ahí compartimos, ahora toca estar con estos colores y defenderlos.

Tuviste una buena campaña con el Vida mientras estuviste con ellos, ¿el objetivo es seguir este camino?

Estuve con Vida muchos años, ahora toca estar con el otro equipo de la ciudad, entonces esperamos llegar bien, hacer un buen torneo y estar en esas instancias finales que todos queremos.

Cuando venga el clásico ceibeño, ¿qué se puede esperar de ti vistiendo la camisa del Victoria?

Un clásico siempre es bonito, ahora toca estar en el otro lado, siempre con la mentalidad de que uno quiere ganar y esperemos sea un bonito clásico.

Ya compartiendo con tus compañeros algunos días, entrenando con ellos ¿qué podemos apostarle a este Victoria?

El torneo pasado se mantuvieron en primer lugar casi todo el torneo y esperemos mejorar, llegar a semifinal/final que es lo que buscamos, con la mano del profe se que podemos llegar.

¿Como es trabajar de la mano del profe Araújo?

Con él ya había estado en el Vida, de hecho fue él que me hizo debutar, el que me dio la confianza, ahora me está dando la confianza aquí, esperemos seguir trabajando y no defraudarlo.