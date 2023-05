La queja de Guardiola por tener menos descanso que Real Madrid

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, lamentó este viernes que Eurovisión, festival que se celebra este sábado en la ciudad inglesa de Liverpool, haya trastocado el calendario de su equipo, que tendrá un día menos de descanso que el Real Madrid para afrontar la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones.

“No lo entiendo (jugar el domingo y tener menos descanso), pero no quiero luchar más por eso. Tenemos que adaptarnos a ello. No importa, ya no lucho por los horarios”, afirmó el técnico catalán en la previa del duelo de este domingo ante el Everton.

El líder de la Premier League, con un punto de ventaja y un partido menos que Arsenal, afronta el domingo una visita crucial al Everton, amenazado por el descenso, tres días antes de recibir al Real Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones.