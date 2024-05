Keosseián y su pronóstico para la final Marathón- Olimpia: “Estoy convencido”

San Pedro Sula, Honduras.

Con más años, pero con la misma brillantez de análisis, siempre viendo el fútbol desde la razón, el técnico uruguayo Manuel Gregorio Keosseián, dio su punto de vista de la final donde considera que el monstruo tiene argumentos para remontarle al Olimpia y ganar la décima. El técnico ganador de cuatro copas con Marathón, venciendo a los tres grandes (Olimpia, Motagua y Real España), dice que el Yankel arderá. La afición de San Pedro Sula debe hacer sentir al Olimpia visitante y les hizo un llamado para que saquen las banderas y apoyen al equipo. “No deben pensar que a los 20 minutos ya se debe ir ganando, deben de apoyar siempre”, reconoció en la visita a LA PRENSA donde alabó a Pedro Troglio, a quien considera un ganador de cepa.

“Marathón juega en casa y tiene que arriesgar, ahora un poco más, pero no quedar desprotegido, eso será clave”, explicó Manolo quien es uno de los invitados de honor que tendrá el Marathón este sábado en la final donde tienen la tarea de remontar el 1-3 de la ida. ¿Ve al verde campeón? “Soy optimista y lo veo con la razón, no con el corazón”, explicó. ¿Pesará al Olimpia jugar en el Yankel Rosenthal con ese ambiente que se prepara? En el fútbol mundial, la localía pesa, eso hay que entenderlo, porque muchos piensan; los equipos sampedranos cuando van para Tegucigalpa, ya van perdiendo, igual los capitalinos cuando vienen a San Pedro Sula bajan el rendimiento. La localía en todos los lados pesa. Olimpia tuvo su momento en la ida y los aprovechó, Marathón los tuvo y no los aprovechó. ¿Los grandes equipos no piensan como se imagina la gente, sentencian en el último minuto; cree que así será el partido? Hay ejemplos en el mundo, no hay que desesperarse, si Marathón tiene que hacer lo que hace en todos los partidos, solidez y presión. Estar atentos de que hay que ir al ataque y definir lo que quede allí. ¿Debe de jugar un partido perfecto Marathón? Marathón debe de jugar como lo ha venido haciendo en el campeonato, no hay que... a Marathón nunca hay que darlo por perdido, mientras Marathón tenga vida, ojo, después otra cosa, la afición estará con Marathón, el calor también influye. La gente tiene que influir. El mensaje para los que van a ir al estadio el sábado. Hay que alentar al equipo, pero también hay que tener paciencia, no se debe pensar que a los 20 minutos ya se debe ir ganando, y si perdemos una pelota, abuchear. Hay que estar desde el minuto 1 al cien, alentando, como han sido siempre. Yo conozco a los marathones, que cuando no se anda bien reprochan y van a pedirle a la Tota que saque a este y a otro. Tienen que mantener esa calma, tener aliento porque son parte del equipo. ¿Cómo ve el duelo entre La Tota Medina y Troglio en el Yankel? Cada uno tiene su estrategia, hace su trabajo, tiene su estilo, el que triunfe será el mejor. Pero, son dos entrenadores inteligentes, que tienen una buena sintonía con su plantel. Troglio ha tenido éxito con todos estos campeonatos y evidentemente no es normal, ganar tanto título seguido no es fácil y mantener esa llama encendida de querer estar ganando siempre, ganar y ganar. Y Hernán ha ganado campeonatos en Honduras, tiene su estilo, es exitoso, tiene buenas llegadas con sus jugadores, será fuego contra fuego, cada uno con su estilo.

Usted está curtido de finales. ¿Con su experiencia, los técnicos pueden cambiar la alineación para un segundo partido de final, o se la juegan con la de la ida? No hay un criterio general. También Olimpia tuvo cambios y entraron bien, de Marathón no sé. Creo que hay que hacer alguna observación con Techera, pero en el Yankel Techera ha jugado bien, acá ha sido un baluarte, allá tuvo un error, no se puede negar, pero ha sido clave igual que Clayvin Zúniga. Esas son decisiones de La Tota, nosotros como aficionados debemos apoyar. Cualquiera de los jugadores del plantel están en condiciones de jugar.

¿Qué tan pesada es una losa de dos goles de diferencia? He escuchado algunas declaraciones de los jugadores, todo va a depender de la actitud de Marathón. Pienso yo que Olimpia va a salir a querer a contragolpear, es lo normal de cualquier equipo, es lo que piensa cuando tiene la ventaja, el clima, es lo más lógico, me defiendo y contragolpeó. Yo lo haría. ¿Qué ha percibido del plantel de Marathón? Yo lo veo muy bien desde el primer día que entrenaron, lógicamente que dentro del cansancio del viaje estaban golpeados, pero ya ayer el entrenamiento, miré al plantel optimista, comprometido sabiendo lo que se está jugando. Es bueno que tengan esa convicción, lo mismo que Orinson Amaya y Rolin Peña, que están con ellos, van y vienen, están apoyando. El ambiente está bueno, es ambiente de final y de campeonato. También lo veo en la calle, la afición está optimista y hay que levantar esa bandera de Marathón para arropar al equipo. San Pedro Sula debe de hacerse sentir para ayudar al equipo, lo va a contagiar, porque cuando es todo malo pesa, pero cuando es bueno, ayuda. Usted le ganó finales a Real España, Olimpia y Motagua, qué consejo le daría a Hernán La Tota Medina de cara a esta final. Que sea él, auténtico, como ha venido siendo. Yo no opino, a mí, si me pregunta algo se lo diré, pero que mantenga ese fuego, que haga lo que su intuición le diga. Él ha trabajado estos meses y que siga con su pensamiento. Si tiene una duda de algo aquí estamos sus compañeros, sus amigos ¿Qué detalles se cuidan en un partido cuando se está con el marcador cuesta arriba? Marathón va a salir con todo, eso no cabe duda, pero ojo como quedamos atrás, porque podemos pensar que Olimpia vendrá a contragolpear y si no quedamos bien parado, ojo allí. Estadísticamente podemos ver que Marathón va a tener pelota quieta y Olimpia más contragolpes, pero cuando esto pase se debe de cuidar no quedar mal parados. Marathón juega en casa y tiene que arriesgar, ahora un poco más, pero no quedar desprotegido, eso será clave. Cuando esté atacando, como pasa en otros partidos, el rival llega dos veces y gana. Hay que hablarse, la comunicación, defensas, porteros, mirando todo. En Olimpia, Andy Nájar entró bien. Cree que Troglio saldrá con dos delanteros, Bengtson y Arboleda, o sacrificará uno para poner un mediocampista y tener más equilibrio.Esa es la estrategia de Troglio que no sé por dónde irá. No sé si sacrificará a uno de los centrales que entró en el segundo tiempo, creo que eso hay que verlo. Puede ser que salga con los dos delanteros porque tienen la ventaja.

¿Del árbitro Melvin Matamoros, qué opina? Ha tenido una buena carrera, el arbitraje está garantizado, a mí me dirigió mil veces y toma buenas decisiones. Espero haga un buen partido. ¿Quién gana? Considero que ganará Marathón. Estoy convencido. Yo creo que es capaz de remontar, no lo digo con el corazón, lo digo con la razón. No es la primera vez que en este campeonato haga goles y goles. Capaz que puede ser un 2-0 de Marathón en los 90 minutos, luego alargue y penales. Soy optimista de naturaleza y veo que tienen con qué, respetando mucho al Olimpia, dirigí y conozco a sus jugadores, es un equipo muy grande, pero siento que este torneo es de Marathón. Ha sido el mejor del torneo, no es locura pensar que puede hacer tres goles. Marathón se merece el título por el esfuerzo que han hecho todos comandados por Orinson, hay hecho un gran trabajo.