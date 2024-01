Jürgen Klopp revela lo que hará tras marcharse del Liverpool

“Lo que sé al 100 % es que no dirigiré a un club en Inglaterra que no sea al Liverpool. No es posible. Mi amor por este club y mi respeto a la gente es demasiado grande. No podría ni pensar en ello durante un segundo. Esto es parte de mi vida, somos una familia y aquí me encuentro como en casa”, indicó.

“Te das cuenta que ya no somos tan jóvenes como antes y no podemos saltar tan alto como podíamos. No es que haya pensando en ello a propósito, simplemente ha pasado. Este club necesita a un entrenador al máximo de su nivel. Cuando supe que no podía seguir, se lo tuve que decir a alguien. Creo que es la mejor decisión”, dijo el alemán este viernes en rueda de prensa.

“He estado entrenando durante 24 años y cuando tienes esta clase de carrera tienes que invertir todo lo que tienes. Me he dado cuenta de que mis reservas de energía no son ilimitadas. Prefiero ponerlo todo en esta temporada”, apuntó.

“Si no puedo seguir, tengo que parar. No era esta mi idea cuando renové mi contrato, estaba convencido al 100 % que llegaría hasta 2026. Sobrevaloré mis niveles de enería y pensaba que eran ilimitados. Siempre lo habían sido, pero ya no”, dijo.