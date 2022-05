Jürgen Klopp: “Las remontadas del Real Madrid han sido una locura”

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, no asumió el papel de favorito en la final de la UEFA Champions League, recordó la historia del Real Madrid y sus trece conquistas junto a su camino hasta la cita de París, admitiendo que “las remontadas han sido una locura”.

“No sé quien es el favorito, las remontadas del Real Madrid han sido una locura, tienen mucha experiencia en la competición pero quiero que estemos en el mismo nivel en competitividad. Queremos ser nosotros mismos y si jugamos al máximo nivel es muy difícil jugar contra nosotros”, dijo en rueda de prensa en el Stade de France.

“Mi única preocupación es que no seamos nosotros mismos, ellos tienen una confianza muy alta y nosotros tenemos que ser fieles a nuestra identidad. Tengo muchas ganas de jugar el partido, de sentir el ambiente y grandes sensaciones en el estadio”, añadió.

Dejó una queja Klopp, sobre el estado del césped, que no quiso que se utilice como queja, ya que dijo afectará a los dos equipos por igual. “Cuando se dice que el césped es nuevo es buena noticia para los dos equipos”, bromeó.

“El impacto será el mismo para los dos. Ambos son técnicos y no será el mejor césped que hemos visto en nuestra vida. Carlo, si le preguntas, va a decir lo mismo. No quiero que nadie publique historias de que estoy preocupado por el estado del césped porque eso no es una noticia”, añadió.