Julián Álvarez deja al Manchester City y jugará en España: Los motivos de su decisión

¡Bombazo! El goleador argentino Julián Álvarez no seguirá en las filas del Manchester City y jugará en el fútbol de España en la próxima temporada.

Según informa este martes el Diario Olé de Argentina, Julián será en nuevo jugador de nada más y nada menos que el Atlético de Madrid del balompié español.

“Julián Álvarez se convertirá en los próximos días en el nuevo jugador del Atlético de Madrid. Y se transformará, a su vez, en la transferencia más cara de la historia del Manchester City”, informa el portal argentino antes mencionado.

Inclusive la prensa de Argentina señala la cantidad pagada por los colchoneros a los citizens: “Entre el valor del pase y las variables por objetivos, al club inglés le ingresarán alrededor de 80 millones de euros por el delantero argentino. Bomba mundial”, indican.

La situación de Julián en el Manchester City ha sido uno de los debates más comentados durante los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que Argentina llegó a cuartos de final, instancia en la que cayó ante el local, Francia. Las declaraciones del delantero argentino sobre su futuro y la reacción del entrenador Pep Guardiola generaron una polémica inesperada.

En una entrevista con TyC Sports luego del tropiezo ante Francia, Álvarez fue consultado sobre su futuro y evitó dar detalles concretos, declarando: “No sé la verdad. En estos días estuve más enfocado en el torneo. Ahora, en estos días descansaré, estoy tranquilo”.

Pep Guardiola intentó poner fin a los rumores con una declaración clara tras la victoria del City 4-2 ante el Chelsea en un amistoso.

“No hay novedades. Es jugador nuestro. No tengo nada que decir. Él volverá. Cuando lo haga, nos abrazaremos y lo felicitaré por la Copa América y los Juegos Olímpicos y comenzaremos a trabajar juntos”. No obstante, todo indica que eso no sucederá”, indicó el DT español.