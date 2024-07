Anangonó llegó a Honduras para unirse al Marathón: Revela cómo se dio su fichaje

El vuelo en el que venía Anangonó sufrió un retraso, pero, finalmente, el delantero sudamericano desembarcó en suelo catracho para unirse inmediatamente a la plantilla verdolaga.

“Vengo con mucha ilusión y ganas de unirme al equipo para conocer a mis compañeros, técnico e integrarme lo más antes posible para lograr cosas importantes con el club. Quiero dejar el nombre bien en alto acá”, fueron sus primeras palabras.

En cuanto a las negociaciones que se dieron. “De parte del club y mía hubo una buena intención. Me motiva la ilusión de venir acá, un nuevo país, liga y conseguir cosas importantes. Por lo que sé, Marathón es un equipo grande y quiero conseguir cosas importantes”

Anangonó confirmó el tiempo por el que se unirá al conjunto verdolaga. “Me uno por dos torneos y mi objetivo es sumar títulos, se protagonista. Estoy seguro que la hinchado lo demanda”.

Sobre el duelo que tendrá ante su ex equipo en la Copa Centroamericana. “La sensación que causa cada partido y es lindo enfrentar a un ex club, pero son las mismas que a otro club. Soy agradecido con Comunicaciones por lo que me dio”.