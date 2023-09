El apoyo incondicional a José Valladares: “Va a sacar campeón a Real España”

Los familiares del timonel catedrático se encargan de que el timonel catedrático no se sienta solo, lo han acompañado a sus juegos desde que dirige en reservar y en la primera división no ha sido la excepción.

Jeniffer Laguna, la esposa de ‘Chepe’ Valladares, platicó con Diario LA PRENSA desde el estadio Olímpico y reveló algunos detalles de su amado.

“Es un orgullo ser la esposa de José Valladares porque es un hombre comprometido con su trabajo, él vive come, respira fútbol”, inició la dama de 29 años.

Laguna detalla cómo tomaron la noticia del nuevo puesto del cabeza del hogar.

“Fue una linda notica porque él siempre se había enfocado en las reservas. Venía de traer a los niños del escuela y me dijo me acaban de decir esto y yo me sorprendí, no me lo esperaba. Nos emocionamos, nos reímos y los felicitamos porque sabemos de su compromiso y el amor que tiene Real España”.

Y agregó: “Solo estábamos nosotros y los niños venían bajándose del carro y la niña escuchó y comenzó a gritar papi, papi que alegría”, contó la acompañante de José.