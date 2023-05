Advierten al Olimpia: “Sin temor a equivocarme, Olancho será campeón”

El día lunes se incorporó Reinieri Mayorquín , lo mismo Omar Elvir, Mario Martínez pues ayer se incorporó y ahí vamos a ver el diagnóstico el día de hoy que dictamen médico y Ovidio Lanza pues todavía no puede formar parte del equipo porque fue operado de meniscos y eso pues es una recuperación que tarda más, pero de ahí todo el equipo está preparado para jugar el próximo domingo.

Sensaciones por enfrentarse a Olimpia en una final

Nosotros sabemos que nos vamos a enfrentar al mejor equipo de Centroamérica, porque ayer salió esa información y siento que es una realidad y no la podemos ocultar y no digamos de Honduras, son 35 de campeonatos que tiene con méritos, es el equipo más ganador en nuestro país, se le felicita e igual se le respeta.

Se le va a respetar en cuanto a lo que es su trayectoria, pero, al momento de jugar son once contra once y nosotros hemos hablado con los jugadores que si bien es cierto que para Olancho FC es su primera gran final, pero tenemos que recordar que también tenemos jugadores que han sido campeones en otros equipos, tienen mucha experiencia y eso no les va a pesar.