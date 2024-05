John Rodríguez: “AS SPORTS es un programa con mucha energía, análisis y debate”

El programa viene cargado de mucha energía, luego la manera de buscar la información, tener análisis. Tratamos siempre que el programa sea compartido, con información, análisis y debate diferente. Nosotros no tenemos una hora con un solo tema, tenemos un guion bien estructurado, en el cual dejamos el tiempo requerido para tocar cierto tema. Tenemos retroalimentación con el público por las redes sociales y llamadas telefónicas con enlaces en vivo.

¿Cuál es la característica de AS SPORTS que lo diferencia de los demás programas deportivos?

La parte de presidencia junto con gerencia general escucharon a la audiencia, que siempre es fiel de escuchar las transmisiones de la Selección Nacional, y vino esta solicitud de la audiencia en querer tener una parte deportiva porque el entretenimiento ha sido el fuerte de la Power. Desde casi un año y medio apuesta por un programa deportivo y buscaron a su servidor para guiar este proyecto. El hecho de escuchar la solicitud de la audiencia llevando la parte deportiva con un concepto diferente, tanto el entretenimiento, como un programa no pausado y con la línea de la Power.

Con coberturas nacionales e internacionales, AS SPORTS mantiene una línea fresca para su audiencia desde hace un año y medio. John Rodríguez, director y conductor del programa, destaca la aceptación y los retos que tienen por delante.

AS SPORT llegó para informar del mundo de los deportes a toda Honduras y su aceptación sigue en aumento. El programa está en pleno auge en la Power.

¿Quiénes son los presentadores de AS SPORTS?

Es un equipo de trabajo muy valioso que realmente no seríamos lo que somos sin ellos, cuenta con su servidor como director de este proyecto; Odaír Mairena, que es mi compañero. Hemos hecho una mancuerna magnífica, intercambiamos comentarios de manera respetuosa y en algunas veces nos alteramos, pero es parte del programa y siempre está la buena comunión. Está Walter García, que es un muchacho polifuncional, está en las coberturas, creamos guiones y contenidos, es muy valioso. En la parte de edición estamos con Erick Erazo. Y vamos generando contenidos en las diferentes plataformas, nuestra app y redes sociales.

¿Cuál ha sido el mayor reto que afrontó para AS SPORTS?

Pertenecer a Audio Sistema y permanecer en su marca líder, como lo es la Power, es una responsabilidad enorme porque la marca tiene su nombre y prestigio que debemos de cuidar. Y llegar a ese nivel, objetivo, meta, de innovar, hacer un muy buen día y al siguiente mejorarlo, ese es el reto, llegar con AS SPORTS al nivel, que lo estamos consiguiendo, de lo que es la Power. Tenemos siempre esa gran responsabilidad. Tenemos apertura para muchachos jóvenes talentosos, después uno agradece. Aquí nos hemos adaptado, estamos acostumbrados a los retos.

¿Cómo dividen esos contenidos de todos los deportes?

En nuestro país sabemos que el deporte que más consume es el deporte rey, el fútbol. Tratamos de tener ese espacio oportuno para la Fórmula 1, NBA, NFL, segunda división, ligas menores, liga mayor y tratamos de abarcar con contenidos diferenciados. Siempre después de cada programa tenemos reuniones sobre el contenido, la lluvia de ideas y llevar esa diferencia con el resto, de llevar el balón por delante, manteniendo ese olfato periodístico de anticiparse a los hechos, eso es AS SPORTS.

¿Los horarios de transmisión de AS SPORTS?

De 11:00 am a 12:00 m, comenzamos con este proyecto gradualmente de lunes, miércoles y viernes, fue tanta la aceptación del público y marcas que lo analizaron, el contenido gustó, talento nuevo. No es un típico programa donde nos sentamos dos personas y analizamos un solo tema por 45 minutos, eso fue lo primero que nos expresaron. Ahora estamos con el programa de lunes a viernes.

¿AS SPORTS está presente en las coberturas internacionales?

Yo soy relator y me ha tocado narrar partidos de Selección Nacional con Audio Sistema, lo he hecho en México, El Salvador, Costa Rica. Y nos gusta estar desde el corazón de los hechos, y tenemos ese respaldo, tuvimos esa alianza estratégica en el Mundial de Qatar 2022 con un corresponsal siguiendo todo lo que sucedía. Esa línea se sigue y la empresa considera los eventos de mayor importancia para Honduras, se hace la inversión necesaria para tener las personas de generar el contenido de valor para nuestro programa. Me hace sentir respaldado, la empresa sabe que debemos estar en los grandes eventos.

¿Cómo se visualiza AS SPORTS en cinco años?

Es una pregunta interesante, siempre queremos estar bien posicionados y ser una marca líder en deportes, como los es la Power en el entretenimiento a nivel nacional. Cada día convertirnos en ese emblema y estar a la par de la tecnología, siempre innovando.

Perfil: John Alexis Rodríguez Mancías

▪︎ Experiencia en Medios desde 2001

▪︎ Comentarista deportivo desde 2009

▪︎ He laborado en: VTV como relator y periodista. (2011-2014)

▪︎ Periodista y Productor de Diez Radio en Diario Deportivo Diez. (2014-2017)

▪︎ Relator en partidos de selección nacional con Power FM. (2016- Actualidad)

▪︎ Actualmente Director de Deportes Audio Sistemas (Power FM y EXA Honduras), Director de AS Sports.

EVENTOS CUBIERTOS

* Champions League

* Juegos Olímpicos Londres 2012

* Mundial Brasil 2014

* Eliminatoria Mundialista de Honduras

* Cobertura en México para el Aztecazo de la selección nacional.

* Narraciones en Eliminatorias Mundialista fuera con Honduras de visita.

Staff del programa AS SPORTS

John Alexis Rodríguez: director y conductor AS SPORTS

Odaír Mairena Rodríguez: presentador y periodista

Walter García: periodista

Erick Erazo: editor de audio y video

Horario: Lunes a viernes de 11:00 am a 12:00 m

