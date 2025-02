Jhow Benavídez advierte a Marathón y habla de la llegada de Messi a Honduras

El futbolista de la máquina se refirió también al duelo que 24 horas después jugará el Olimpia contra el Inter de Miami de Messi . ¿Sienten envidia? ¿Irá a verlo? Jhow considera que su mente no debe de estar puesta en otra cosa que no sea el verde.

Jhow Benavídez, capitán del Real España , considera que el duelo del viernes ante Marathón no solamente un clásico, es un partido donde se juegan el orgullo de la ciudad, escalar en la tabla y hundir el rival.

¿Cómo están viviendo este clásico los jugadores del Real España, lo ven diferente?

Es un clásico, por tu experiencia en medios sabes la diferencia de cómo se vive en esta semana. Creo que será un bonito partido, disputado, nosotros nos estamos preparando, buscando la idea que quiere el profesor Campos y vamos a salir a buscar estos tres puntos para ir escalando en la tabla de posiciones.

¿Ves a Real España favorito por cómo viene Marathón en la tabla?

Creo que en los clásicos no hay favoritos, independientemente de cómo lleguen ellos o nosotros, tanto ellos como nosotros vamos a salir a ganar. Sabemos que el derbi sampedrano es un bonito partido, llegués como llegués eso no te da una pauta para decir si eres favorito.

¿Qué piensas de la situación que vive Marathón tomando en cuenta que es el rival de la ciudad, lo digo por lo que vivieron con los aficionados?

Claro, esos son temas internos, se tocan, no los podemos obviar; también hablamos de que tenemos que dar el golpe de autoridad nosotros, sabemos de qué ellos pasan un mal momento y que no seamos nosotros quienes los levantemos.

¿Qué mensaje le mandan a la afición porque quieren el triunfo?

Sabemos que tenemos el apoyo, hasta el momento lo hemos tenido. Será un bonito partido, que confíen en nosotros, buscaremos hacer un bonito trabajo, vamos a salir a buscar esos tres puntos.

¿Están conscientes de que la temporada pasada ustedes después de perder con Marathón vivieron 10 juegos sin ganar?

Creo que eso no es parámetro del porqué el equipo tuvo aquella caída. Pienso que no fue por ese partido, hay otros temas que afectaron, sí pudo darnos un bajón que pudo afectar, todos los notamos. Yo me siento bien, cómodo, físicamente y queremos seguir en esa línea.

¿Si el clásico se gana son tres puntos o consideran que se juega más en este tipo de partidos o es mucho más por lo que viene?

Sabemos que son más que tres puntos, está el orgullo de la ciudad, lo queremos ganar los dos equipos, nosotros vamos a buscar ganarlo para darle la alegría a nuestra gente. También puede ser un golpe de autoridad, y obviamente sumar los tres puntos.