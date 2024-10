Iniesta con emotiva despedida y confirma su futuro; ¿entrenador?

“Supongo que me permitirás que me emocione hoy. Pero son lágrimas de emoción, de orgullo, no de tristeza. Son las lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista profesional. Y lo conseguí, con mucho trabajo y muchísimo esfuerzo”, afirmó al inicio del acto.

Iniesta, ha admitido también que su “idea” era haberse retirado con la camiseta azulgrana, “pero el Barça necesita que des el 300 por cien y sentía que no iba a ser posible” y que por eso inició una nueva etapa profesional en Japón.

Sin embargo, tras colgar las botas a los 40 años, ha empezado “con el curso de entrenador”, quién sabe si para ocupar algún día el banquillo del equipo de su “vida”, tal como lo ha definido, y con el que ganó 32 títulos.

“El fútbol se acaba en esta etapa. El juego continúa... no puedo estar muy lejos del fútbol, ha sido mi vida y lo seguirá siendo. Estamos trabajando en diferentes proyectos. En este siguiente paso tenga esa motivación para seguir formándome fuera del fútbol, pero de la misma manera. Necesito aprender, equivocarme, formarme, en el proyecto de los clubes que tenemos, las academias... que es un legado que quiero seguir manteniendo”.

“Desde ya estoy empezando con el curso de entrenador. Los que me conocen saben que soy bastante cabezón. Espero hacer un gran trabajo no corriendo detrás del balón, sino desde el otro lado. Pero con muchas ganas. Si hay una palabra que puede resumir esta etapa es orgullo. Orgullo de haber peleado hasta el último día como futbolista. El resto es historia: títulos, derrotas , momentos malo, pero el orgullo y no rendirme nunca es lo que me hace ser feliz. Con pena porque habría jugado hasta los 90 años, pero feliz de haber convertido el sueño de ser futbolista”.