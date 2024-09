Hansi Flick sin rodeos: Señala el motivo de la derrota del Barcelona en Champions

“Defendimos con mucha pasión, intentamos mantener la defensa compacta y estar juntos, pero ellos atacaban con muchos jugadores muy rápidos. No era fácil defender. La tarjeta roja cambió el partido por completo”, comentó el técnico alemán desde la sala de prensa del Estadio Luis II.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, admitió que la expulsión del defensa Eric García a los once minutos “cambió por completo el partido” de este jueves frente al Mónaco en la primera jornada de la Liga de Campeones, que se saldó con derrota azulgrana por 2-1.

Flick negó que sus cambios hubieran llegado demasiado tarde y aseguró que “la parte buena” del encuentro fue que el Barcelona intentó “defender y atacar como un equipo”, y creó oportunidades en el inicio de la segunda mitad.

“Les dije a los jugadores que levantaran la cabeza, porque estaban muy decepcionados. Tenemos que centrarnos en el domingo, porque tenemos un partido duro contra el Villarreal. Es momento de recuperar la energía, porque es importante sumar victorias en LaLiga y mantener la tendencia positiva”, expuso.

El entrenador del Barcelona opinó que Lamine Yamal “lo intentó mucho” en ataque, pero se topó con “un marcaje muy duro”, y lo cambió tanto a él como a Pau Cubarsí en la segunda mitad “pensando en el partido del domingo”.

Flick aclaró que Marc Casadó, que terminó el encuentro dolorido, “solamente ha recibido un golpe”, y destacó que el centrocampista de la cantera es uno de esos jugadores que “siempre dan más del cien por cien”.

El entrenador alemán dijo sentirse “orgulloso” de su equipo, pero afirmó que deben “aceptar esta derrota”, porque vendrán más partidos en el futuro y el Barcelona será “un equipo más fuerte” cuando vuelvan los jugadores lesionados.

”No, no estoy preocupado. Lo tengo que analizar, es mi trabajo como entrenador. He visto a los jugadores tristes en el vestuario pero ahora nos tenemos que recuperar. Analizaremos el partido, hablaremos con los jugadores para corregir las cosas que no se han hecho bien. Tras la roja, el partido ha cambiado”, dijo Hansi.

Sobre el delantero Ansu Fati, que entró en el tramo final del encuentro y debutó en la presente temporada, el técnico explicó que “aporta calidad” y “necesita tiempo” tras estar lesionado. “Tenemos que cuidarlo, porque es importante que los buenos jugadores puedan jugar y no se vuelvan a lesionar”, mencionó.