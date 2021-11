Inglaterra abusó de Albania en el primer periodo con un triplete de Harry Kane (m.18, 33 y 47+) y tantos de Harry Maguire y Jorden henderson (m.28). No le hizo falta más para el conjunto de los ‘tres leones’.

La que se despidió de cualquier opción de repesca fue Hungría pese a golear por 4-0 a San Marino con un doblete de Dominik Szoboszlai, al igual que Albania.

SUFRIMIENTO AZZURRO

Italia mantiene cierta iniciativa dentro del grupo C, pero no ganar a Suiza en el Olímpico de Roma significa que está obligada a vencer en Belfast a Irlanda del Norte y a que el cuadro helvético no consiga un triunfo por dos tantos más en Lucerna contra Bulgaria. De acabar igualados a puntos y a goles, los que sellarían el pase directo a Catar serían los hombres de Murat Yakin.

Silvan Widmer, a los 11 minutos, premió la magnífica puesta en escena de Suiza, pero los campeones de Europa acabaron por reaccionar y a empatar con un remate de cabeza de Giovanni di Lorenzo en un lanzamiento de falta (m.36) al adelantarse en su mala salida a Yann Sommer.

Tuvo en sus botas la victoria Jorginho después de que el colegiado inglés Anthony Taylor, otra vez polémico, decretara penalti tras detener el partido y acudir al VAR. Quedaban dos minutos y todo un especialista como el ítalo-brasileño malogró la ocasión al enviar el balón fuera. Andi Zeqiri tuvo acto seguido la opción de la victoria para Suiza, pero tampoco fructificó y las tablas dejan el pase y la repesca a expensas de la última jornada.