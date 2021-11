“Su dinero de m... no es suficiente”: el presidente de honor del Bayern Múnich, Uli Hoeness, arremetió contra el París Saint Germain, su presidente Nasser Al-Khelaifi, y contra el Manchester City, los nuevos ricos de Europa, en un podcast dedicado a su vida que se emitirá a partir de este viernes.

“Una motivación es mostrarle eso a los competidores: su dinero de mierda no es suficiente”, dijo en un podcast titulado “11 vidas- El mundo de Uli Hoeness”.

¿Es Nasser Al Khelaifi el nuevo Uli Hoeness? le pregunta el entrevistador: “No, no creo, no sé si le gusta el fútbol”, sentenció el alemán.

“¿La diferencia entre él y yo? Yo trabajo para ganar mi dinero, y él lo recibió como regalo”, insistió. “Se lo ponen a su disposición y no necesita trabajar para ello. Cuando quiere un jugador va a buscar a su emir”.

A pesar de sus presupuestos exorbitantes, “hasta ahora esos dos clubes no han ganado nada. ¡Nada de nada!”, indicó el campeón del mundo en 1974.

El París Saint Germain y el Manchester City han ganado títulos nacionales, pero “ni uno ni otro tienen el menor título de Liga de Campeones”, prosiguió el hombre que hizo del Bayern un gigante del fútbol europeo (seis Champions) en cuatro décadas sin recurrir al endeudamiento ni a un inversor multimillonario.

En 2020 el Bayern derrotó al París Saint Germain en la final de la Liga de Campeones (1-0), y después el club parisino se tomó la revancha la temporada pasada en cuartos de final (3-2/0-1).

“Volverán a perder contra nosotros. No siempre, pero de vez en cuando”, vaticina Hoeness, “y ese debe ser nuestro objetivo. Y cuando ganamos contra ellos me alegra enormemente (...) Eso me estimula, mostrarles: ‘Su dinero de m... no es suficiente’”.

En su vida privada, Hoeness hizo fortuna con la charcutería, pero también pasó 21 meses en la cárcel por fraude fiscal entre 2014 y 2016.

ANTECEDENTE

No es la primera vez que Hoeness arremete contra el PSG y el City. Hace unos meses, causó polémica con unas declaraciones sobre la forma como el City procedía cuando necesitaba fichar a un jugador.

“Mi amigo Pep Guardiola me contó que cuando él necesita un jugador llama al jeque y este sube el precio del gas”, dijo en su momento.

Guardiola estuvo tres temporadas en el Bayern com Hoeness como presidente antes de pasar al City.

Hoeness es considerado como el arquitecto del poderío financiero actual del Bayern por su gestión primero como director deportivo y luego como presidente.

En las discusiones sobre las ventajas financieras que tiene el Bayern frente a otros equipos alemanes, Hoeness siempre recordaba el dinero del club bávaro se había generado jugando al fútbol y no venía de regalos de algún inversor extranjero.

Hoeness ha estado ligado al Bayern desde su época como jugador y pasó a ser funcionario a los 29 años, cuando su carrera como activo terminó por una lesión de rodilla.

Una de sus señas de identidad la han formado siempre sus declaraciones polémicas sobre competidores dentro y fuera de Alemania, muchas veces en vísperas de un compromiso importante.