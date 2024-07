Colombini confiesa cómo llegó al Olimpia y aclara tema de Tévez

Sus primeros días en Honduras: “Estoy instalado ya en mi apartamento, ahora conociendo el club, a mis compañeros, por suerte veo que hay un muy buen grupo, hablé con el profe y muy contento de estar acá y la posibilidad de estar en Olimpia”.

Su primera impresión de Olimpia: “Es lo que venía pensando cuando venía viajando y de lo que me informé, que es un club enorme, y como la afición me lo estaba demostrando cuando recién se anunció mi fichaje, no sorprendido, porque me encontré con lo que me habían dicho que vengo al club más grande de Centroamérica”.

Ansias por debutar: “Del país no he podido conocer mucho, me he quedado en el apartamento, no he salido mucho, y de la afición, las dos o tres veces que caminé por un mall, recibí mucho cariño, como en las redes también y más que ansioso de ponerme la remera (camiseta) de Olimpia”.

Jugador que le llamó la atención: “Ayer hicimos un trabajo con pelota, venía pensando en cómo era el fútbol de acá y me ha sorprendido que hay un buen pie, buen estado físico, no te puede decir de alguien porque en general hay un buen equipo, un plantel con calidad”.

Metas propuestas en Olimpia: “Será adaptarme rápido al grupo y a las condiciones del club, jugar lo más que pueda y buscar los objetivos del club, y después de los grupales, vienen los personales que son el rendimiento y hacer una buena cuota de goles”.