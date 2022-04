Iago Aspas, delantero del Celta de Vigo, lanzó fuertes palabras luego de la derrota de 1-2 sufrida ante Real Madrid en donde al cuadro madridista se le sancionaron tres penales a favor.

El atacante español expresó su enfado contra el árbitro y dejó unas palabras que han generado revuelo.

“Los dos primeros han sido penaltitos, pero han sido. El último, desde mi punto de vista, no ha sido. Va Mendy en carrera hacia adelante, da un toque hacia un lado y arroya a nuestro defensa y al final es falta nuestra”, comenzó diciendo.

Y atacó: “Sólo le faltado pitar uno para tirarlo Pablo (por el árbitro), sino se hubiera ido Benzema con hattrick, que parece que es lo que buscaba.”

El delantero del Celta pidió explicaciones al colegiado por el tanto anulado del primer tiempo por su fuera de juego.

“Cuando remata Thiago notaba que estaba en fuera de juego pero sigo la jugada por si pega en el palo y la empujo, por si al final no estoy en fuera de juego, pero no tengo ojos en la espalda para ver al defensor que tengo detrás”.

La buena imagen ofrecida por el Celta no le dio puntos y provocó que su capitán se marchase enfadado del terreno de juego. “Lo que me vale es ganar, no tener merecimiento. Soy un ganador y me voy mal para casa, hemos jugado bien pero nos vamos con cero puntos”.

“En la segunda vuelta hemos mejorado mucho en casa, hemos sido superiores a ellos en la primera parte y te vas 0-1 al descanso con un penalti doloroso tras ocasiones claras en las que Courtois ha demostrado que es el mejor portero del mundo. Llega donde otros no llegan, es un gran portero que salva de mucho al Madrid”.