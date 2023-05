Hondureño llama la atención por ser fiel hincha del Monterrey

Torreón es una ciudad del noreste del México, es la segunda más poblaba del estado de Coahuila y donde el Santos Laguna, uno de los clubes más famosos de Concacaf, disputa sus partidos de local.

En esa zona vive el hondureño Axel Guzmán, quien es fiel aficionado de los Rayados del Monterrey y tiene 10 años de estar viviendo en el país "Azteca".

En la previa del partido de ida de cuartos de final entre Santos-Rayados, el medio mexicano Grupo Reforma sorprendió con una entrevista al catracho que estaba en los alrededores del Estadio Corona.

En esos instantes Guzmán estaba esperando el autobús del equipo de sus amores y, con todo el cariño hacia su equipo, respondió las preguntas del periodista que le consultó sobre su amor por los Rayados, los jugadores favoritos y por qué es seguidor del conjunto "Regio".

- La Entrevista -

¿Cuál es su nombre?

Mi nombre es Axel Guzmán.

¿Es de Honduras?

Sí, un saludo hasta Honduras y a todos los "Rayados" que hay en Honduras.

¿Por qué le va a los Rayados si vive en Torreón?

Porque Monterrey es el equipo que me agradó desde que vive aquí a México. Anteriormente no veía fútbol mexicano, pero luego vi al Monterrey y me agradó en lo absoluto.

¿Hace cuánto vive en México?

Tengo 10 años.

¿Cuáles jugadores le cautivaron para ser aficionado del Monterrey?

Desde que empecé a ver el fútbol mexicano empecé a ver a Funes Mori, Dorlan Pavón. Ya con historia recuerdo al "Chupete" Suazo y a mi ídolo histórico "El Cabrito" Arellano.