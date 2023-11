Rubilio Castillo y su vida en China: “Yo solo cierro los ojos y digo que es pollo”

Es difícil, al principio fue complicado, estamos en una ciudad en la que no ven muchos extranjeros. No sabés si te toman fotos por ser extranjero o por ser alguien de fútbol. Para los niños es más complicado. Tengo dos compañeros que hablan español, hay uno que habla cuatro idiomas, hacemos grupos, mi familia salen con las de ellos. Salimos a hablar, vamos al mall, caminamos, a los niños los llevo a jugar para que no sientan la diferencia.

Ya eres diferente al Rubilio que salió de Honduras...

Sí, con la mente más abierta, no es como al inicio que te quieres regresar al primer día. Conocer la cultura, solo nos faltó la muralla china, es un viaje largo. Me llevo algo de la cultura. China es un país muy seguro, hay cámaras desde que sales desde la casa, si uno deja alguna la pertenencia, ellos le avisan, uno deja el celular, te vas 20 minutos y cuando regresas está ahí. Me encanta vivir acá, tu vida no corre peligro y es lo que uno busca para la familia, la gente acá a las 10:00 pm la gente anda con el celular.

¿Háblame de la ciudad en donde vive, qué haces días a día?

Yo estoy en Rogao, a unos 45 minutos de Nantong, jugamos en la ciudad natal porque el club decidió porque esa ciudad tiene más capacidad, es como un pueblo por el estilo de vida de la gente. En un día libre hacemos hacemos maletas y nos vamos a Shanghái o a Nantong.

¿Has aprendido algo de chino?

He aprendido palabras, tú puedes aprender a hablarlo antes que escribirlo, pero es complicado porque depende de cómo los dices... cuando estoy platicando ya hago referencia de lo que hablan, el traductor, que se llama Rudy, me explica, la gente ve que hay un interés por hablarlo.

¿Te ves más tiempo en China, te ves renovando?

No sabría decirlo, lo que sé es que quiero cumplir los objetivos del equipo, luego debo ver qué quiere el equipo. No sé qué pasará, todo se lo dejamos en las manos de Dios.

¿Qué es lo más bonito que te ha pasado en China?

En China es como que tengo la misma rutina todos los días, entrenar y venir, no hay nada en particular, pero ellos son bien abiertos. Recuerdo que estando en Shanghái estaba con la familia y pedí un Didi (taxi por medio de una aplicación) y no daba con la ubicación y me estaba llamando el conductor y pedí ayuda para ponerlo en inglés pero como que detetaron algo raro y nadie me contestaba, pero al verme que soy extranjero me ayudaron, la persona que me ayudó pidió otro Didi desde su celular y pagó, pero no quiso que le devolviera el dinero y me dijo que si es fuera extranjero también quisiera que le ayudaran. Sin conocerme me ayudó, es un bonito recuedo que me queda. Me dijeron que me iba a enamorar de China y es verdad, a la gente le gusta ayudar bastante.