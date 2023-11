Jaime Lozano señala lo que le faltó a México ante Honduras

El estratega reconoció que Honduras fue superior, señaló las claves de la derrota en Tegucigalpa y dejó un contundente mensaje para el partido de vuelta.

-- DECLARACIONES DE JAIME LOZANO EN CONFERENCIA DE PRENSA --

“Ningún equipo, no es porque sea de la zona o conozca la zona, no puede tener más ambición que nosotros, nunca, porque si estamos vistiendo una camiseta nacional tenemos que representar como se merece, creo que eso es lo primero”, expresó el estratega.

Y continuó: “Hoy fuimos superados en eso, creo que fallamos todos, nosotros posiblemente no dejamos claros lo que teníamos que o como le podríamos hacer daño a este equipo y después es un tema de convencimiento personal de saber que esos daños son lo que son, complicados y que evidentemente no es nada fácil, que muchas veces en otros entornos y en otras ligas, aunque uno no lo crea es más fácil jugar, pero aquí hay que adaptarse y eso no lo supimos hacer, eso era el mensaje desde un inicio, desde que llegamos era eso, no nada más a la cancha, sino todo lo que vas a vivir, lo que vas a pasar y el foco tiene que estar muy firme en tus objetivos y en tu plan de juego”.

“Hoy nos salimos, eso es lo que más me molesta, que nos hayamos salido, de lo que somos y de lo que queremos ser y que por momentos por la desesperación, cada uno de los jugadores quería ayudar al equipo con su idea de juego, eso no puede volver a pasar y esperamos todo el apoyo a la afición como Honduras lo tuvo hoy”, finalizó.