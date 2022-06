Héctor Vargas: “Necesito al Alejandro que conocí en Olimpia donde lo hice debutar”

El entrenador del Real España, Héctor Vargas, siempre tiene algo que decir y esta vez habló sobre el futuro de la plantilla, el rendimiento de algunos futbolistas y sobre todo, el ultimátum al volante Alejandro Reyes, un jugador que se apagó el torneo pasado.

El argentino explicó que esperará a “Buba” López hasta el último momento en el caso de aceptar la renovación y si se marcha, posiblemente vendrá un guardián del extranjero para suplirlo. Confirma el regreso del extremo zurdo Darixon Vuelto, procedente del Saprissa de Costa Rica.

Vargas alabó el trabajo físico que hizo Patricio Negreira con Motagua que finalmente continuó el cuerpo técnico de Hernán “La Tota” Medina y dice que eso fue la clave para ganar la final. Tuvo elogios para el delantero sensación de la Selección Nacional Sub-20, Marco Aceituno de quien dice que ya no es un Sub-20 y tendrá más opciones este torneo.

Futuro de Luis López: “Para nosotros será mejor que se quede para que pueda hacer un gran torneo como el que hicimos el campeonato anterior; y si no podemos contar con él, miramos que se puede traer, si no encontramos un reemplazo en el campo local, estamos guardando el cupo para un portero extranjero si no sigue, o si tiene la posibilidad de salir del país”.

Así está la situación del portero Luis “Buba” López: “En el caso de Luis López desconozco las negociaciones y quién lo está manejando, no sé qué empresario... desconozco si tiene posibilidades de salir y no se concreta nada. En el caso de Michael Perelló, tenemos que tenerle alguien para que dispute el puesto; me pasó en Marathón que teníamos a Denovan Torres y a José Calderón, al final jugó Denovan”.

Fichajes y pretemporada: “Gran parte del campeonato que nos ganó Motagua se lo doy al “Pato” Negreira que fue quien preparó al equipo, no tuvo ningún lesionado, solo sufrió un golpe Roberto Moreira, el resto estaba en condiciones adecuadas para competir. Nosotros teníamos lesionados ya para la final, desgarrado Getsel Montes, Heyrel Saravia, lesionado Lacayo... la preparación para una final no se hizo como lo estamos haciendo ahora porque este fútbol lo requiere. Ahora estamos haciendo una pretemporada con lo que se usa en este medio. Gran parte del éxito del campeonato pasado se lo doy a Patricio Negreira que lo trabajó para que el equipo llegue a la final y nosotros lo estamos haciendo ahora”.

Alaba a Marco Aceituno y regreso de Vuelto: “Darixon Vuelto regresa del préstamo del Saprissa y yo tuve la oportunidad de hacerlo debutar a los 15 años; y lo de Marco Aceituno, era una de las opciones que tuvimos, venía peleando el lugar con Rosas y se me lesiona en el partido contra Vida, tuvo un golpe donde le quisimos dar continuidad; de volver tendrá la posibilidad porque la aprovechó. Realmente ya no es un sub-20, es un jugador para competir”.

Sorpresas en los premundialistas Sub-20 aurinegros: “No me sorprenden, los hemos visto estos tres meses, los hemos estado puliendo, como el caso de Miguel Carrasco, Marco Aceituno, Aaron Zúniga, Darlin Mencía y Exon Arzú que lo hice debutar en un clásico. Les vemos potencial a todos y posibilidades de competir y no me extraña el rendimiento que están teniendo”.

Futuro de Alejandro Reyes en la máquina: “Hoy justamente hablé con él; si es el Alejandro del torneo pasado me parece que viene a perder el tiempo, ahora, si es el Alejandro que yo conocí en Olimpia donde lo hice debutar, es el que necesito que juegue en el equipo y depende de él. Si se exige para ponerse en forma, se mentaliza, ya que es un jugador con técnica y que es lo que yo necesito, sin ninguna duda que Alejandro puede ser importante para este campeonato”.

Hasta cuando esperará a Reyes: “En el caso de Alejandro (Reyes), depende de él, del tiempo que tenga para ponerse en forma, yo creo que él dio ventaja el torneo pasado y lo reconoce y l...