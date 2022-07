Héctor Castellanos: Su apodo ‘La Perrita‘, el bicampeonato con Motagua y su otra pasión en la ganadería

No soy de sombreo, soy de usar gorra y si me ves, no me vas a reconocer, porque paso con camisa manga larga, tomando café, viendo mis animales. Tengo muchachos que nos colaboran.

Me encanta y me fascina el ganado, cuando no estoy en esto del fútbol a Castellanos lo vas a encontrar en la finca con botas de hule o burros.

No, -se pone serio Castellanos y sin titubear resaltó que – no para nada. Yo lo he vivido dos veces e incluso fui a una final para pelear el Tri y en dos veces se me ha escapado, pero este es un objetivo trazado y ya estamos pensando en nuestro primer rival, Honduras Progreso.

¿Cuantas cabezas de ganado?

Ja, ja, ja tenemos varias.

¿Sobrepasa los 20?

Ja, ja, ja Más o menos.

¿Qué recuerda de su infancia?

Muy linda mi infancia en Tela. Vengo de una familia muy unida, es un nucleó familiar muy unido. Mi papá y mi mamá están juntos y siempre tuve esos ejemplos. Esta mi abuelito (Fursino) que es el amor de mi vida y le dicen “Don Nino Castellanos” y siempre me van a ver platicando con él.

Yo de niño siempre me le pegaba a él, dormía con él, porque mi padre madrugaba mucho. Ahora crecí y Dios me ha dado la oportunidad de poder invertir en esto y de ir creciendo.

Esa es mi vida, cuando tengo un tiempo libre me voy con mi novia para Tela, me voy al campo y paso viendo los animales (vacas), comprando vitaminas o sembrar más sácate de corte para los animales y cosas así.

¿No le salen callos en las manos si agarra el machete o el azadón?

No, ja,ja,ja. Bueno por ahí si agarro mucho el machete sí, pero me gusta mucho este ámbito.

¿De donde viene ese sobre nombre ‘La Perrita‘ Castellanos?

Desde mi barrio Flores de Paraíso del mero Tela. Si vos ves aquí (en la ciudad) nadie me dice Héctor. Solo ‘La Perrita‘ y eso es común, no me enojo para nada que me digan así y soy muy tranquilo y mantener las líneas del respeto, eso no es negociable para mí.

¿De niño era lepero?

Un poco de los dos. He sido tranquilo, pero antes tenía un carácter que no me sumaba, me restaba. Era peleonero. Con nada estaba enojado y he tratado o creo que he alcanzado la madurez y eso inclusive me ha ayudado en el terreno de juego.

Cuando estaba en las reservas de Victoria un técnico me dijo: ´´tienes condiciones, pero si no cambias, no vas a llegar a Primera División``.

Y una vez con el profesor Héctor Vargas (En Victoria) me sacó del entreno, porque me fui a los puños con un jugador mayor que mí a los puñetazos y eso estuvo súper mal y es algo que a mí me avergüenza.