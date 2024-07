Harold Fonseca aclara polémica y confirma si se retira o no de la Selección de Honduras

La Selección Nacional de Honduras debutó con paso firme en la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial United 2026, tras ganarle a Cuba y Bahamas en las primeras dos jornadas.

Entre los convocados no apareció Harold Fonseca, quien pidió permiso especial para ausentarse de los llamados de la Bicolor Hondureña.

Esto abrió más la puerta sobre su posible retiro de la ’H’, al dejar por los aires su deseo de seguir atendiendo las convocatorias de la Selección Nacional.

“Ya no sé, seguiré trabajando, para mi el tema Selección está cerrado en estos momentos, solo pienso en mi equipo, tengo todo este mes en la competencia a nivel de clubes”, manifestó Harold a finales de marzo del presente 2024.

No obstante, este jueves, reveló que no le ha cerrado las puertas a la Bicolor y aclaró que no tuvo problemas con nadie del cuerpo técnico, según manifestó en el programa ’Fútbol de Tacón’.